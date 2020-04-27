Москва, , 22:51 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 44 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 27 апреля в оперативном штабе столицы.

«В Москве скончалось 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице скончались уже 479 пациентов с COVID-19. Всего на территории Москвы зафиксирован 45 351 случай заражения коронавирусом, в том числе 2871 инфицированный выявлен за последние сутки. 3524 человека излечились и были выписаны из больниц.