Иерусалим, , 22:50 — REGNUM Количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Израиле достигло 15 555, сообщили 27 апреля в израильском минздраве.

Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 204, излечившихся в Израиле насчитывается 7200.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле выписано свыше 50 тысяч штрафов в связи с нарушением введённого на фоне пандемии карантина.

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