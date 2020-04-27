Аддис-Абеба, 27 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Число подтвержденных случаев COVID-19 в странах Африки на данный момент составляет 31 933, 27 апреля сообщает Africa CDC.
По информации Африканских центров контроля заболеваний, число погибших от коронавирусной инфекции на континенте составило 1423.
Отметим, ВОЗ 27 апреля опубликовала несколько меньшие цифры по заболеваемости и смертности от COVID-19 в Африке — 31 714 заболевших и 1 414 погибших.
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