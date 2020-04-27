Архангельск, , 22:27 — REGNUM Жители Архангельской области возвращаются домой из зарубежных поездок через обсерваторы Уфы, Самары и других российских городов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, в настоящее время 25 жителей региона остаются за рубежом из-за пандемии коронавируса: 21 человек в Таиланде, по два — в Индии и во Вьетнаме.

Всего с просьбой помочь вернуться домой в адрес главы региона обратились 43 жителя области, вынужденно оставшиеся за пределами страны из-за ситуации с коронавирусом. Из них четверо северян уже вывезены в Россию из Индонезии. Сейчас они находятся в обсерваторе подмосковного города Мытищи. Еще двое доставлены из Турции в Казань, где помещены на карантин в одно из местных медицинских учреждений. Еще 12 человек сегодня были вывезены из Индии и Таиланда. Их доставили спецрейсами в Уфу и Самару, там они помещены в обсерваторы на 14-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зарегистрирован 181 случай заражения новым коронавирусом. 30 пациентов уже выздоровели, один скончался.