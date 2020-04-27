Москва, , 22:13 — REGNUM Авиарейс для вывоза российских граждан из Нью-Йорка запланирован на вторник, 28 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи России.

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа вылет рейса AFL103 Нью-Йорк — Москва запланирован на 28 апреля, 19:20 по местному времени», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на данный рейс смогут попасть только жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

В Минкомсвязи добавили, что количество мест на борту ограничено. Для регистрации на рейс необходимо заполнить соответствующую анкету на портале государственных услуг, на основе этих заявок будут формироваться списки пассажиров.