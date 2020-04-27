Балтимор, США, , 22:10 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило три миллиона, 27 апреля сообщает Университет Джона Хопкинса (JHU).

По информации мониторингового центра JHU, к настоящему моменту коронавирус подтвержден у 3 017 806 в мире. Число жертв COVID-19 в мире — 209 661.

Наиболее пострадавшей страной являются США с 979 077 заболевшими и 55 563 умершими от COVID-19. В Италии 199 414 заболевших и 26 977 погибших, в Испании — 229 422 заболевших и 23 521 погибший.

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