Нью-Йорк, США, , 21:40 — REGNUM Дети из-за пандемии оказываются под угрозой быть втянутыми через интернет в радикальные группировки, заявил 27 апреля Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Оценивая ситуацию с самоизоляцией людей в связи с пандемией, генсек организации заявил, что в школу теперь не ходят свыше 1,54 млрд детей и подростков.

Они оказываются мишенью для экстремистских вербовщиков в соцсетях, где ребята проводят теперь больше времени, сидя дома.

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