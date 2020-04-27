Москва, , 21:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к гражданам в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Информацию об этом подтвердил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее ряд телеканалов опубликовал программу, согласно которой 9 мая в 9:00 по московскому времени должно транслироваться обращение главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля президент России распорядился отменить проведение 9 мая парада Победы в Москве и шествия «Бессмертного полка». При этом президент заявил, что мероприятия должны состояться позднее, их точная дата будет определена в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.