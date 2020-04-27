Москва, , 21:36 — REGNUM Российские военные нашли на дне Чёрного моря санитарный теплоход «Армения», в 1941 году потопленный немецкой авиацией с тысячами раненых и беженцев, сообщает 27 апреля пресс-служба Русского географического общества.

По информации пресс-службы, теплоход, сильно разрушенный взрывами авиабомб, был опознан по сохранившейся рынде, на которой, по морской традиции, указано название судна.

«Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) отечественного производства серии «РТ», что позволило получить первые видеокадры», — сообщили в РГО.

Гибель теплохода «Армения» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории по числу человеческих жертв. На борту санитарного судна, атакованного немецкой авиацией в ноябре 1941 года, находилось от шести до десяти тыс. человек.

Поиски теплохода «Армения» продолжались более 20 лет, за это время было обследовано более 300 кв. километров морского дна.

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