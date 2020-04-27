Тула, , 21:23 — REGNUM 14 стационарных учреждений социальной защиты Тульской области перешли на карантинный режим работы с 26 апреля, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.

В учреждениях социальной защиты, перешедших на карантинный режим работы, проживают 2 тыс. 842 человека. Сотрудники — около 600 человек — будут работать вахтовым методом в две смены по 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев составляет 713, пять человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Тульской области заявили об обострении эпидемиологической обстановки