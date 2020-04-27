Красногорск, , 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. Об этом сегодня, 27 апреля, объявил глава региона Андрей Воробьев.

«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — сказано в заявлении Воробьева.

Напомним, что с 25 марта в России был введен режим нерабочих дней и самоизоляции. Граждан обязали сидеть по домам, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Многие предприятия прекратили работу. Функционируют только стратегически важные предприятия и предприятия непрерывного цикла работы.

В Москве и Московской области сложилась наиболее непростая ситуация по коронавирусу. Именно здесь сконцентрировано наибольшее число заразившихся.