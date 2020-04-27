Нью-Йорк, США, , 21:10 — REGNUM Продлить режим самоизоляции после 15 мая в ряде районов намерен губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом 27 апреля глава штата сообщил в ходе традиционной видеоконференции.

Куомо напомнил, что 15 мая закончится так называемая «пауза», под которой он подразумевает режим самоизоляции, введённый из-за эпидемии коронавируса. Губернатор Нью-Йорка заявил, что намерен продлить эту «паузу» и после 15 мая в нескольких районах штата.

При этом Куомо отметил, что режим ограничений будет постепенно смягчаться в тех районах штата, где будет соблюдаться определённые критерии, связанные с уровнем заболеваемости, проведением тестирования на антитела и т. п.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении числа жертв последствий заболевания COVID-19 в американском штате Нью-Йорк.

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