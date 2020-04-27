Анкара, , 21:08 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за последние сутки преодолело отметку в 112 тыс. человек, сообщил 27 апреля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его данным, за прошедшие сутки было выявлено более 2,1 тыс. новых инфицированных коронавирусом, и это является наименьшим показателем с начала месяца.

«Сегодня выявлен 2131 новый случай, всего инфицированных — 112 261. Сегодня умерли 95 пациентов, всего умерших — 2900. Вылечившимися сегодня признан 4651 пациент, всего таковых стало 33 791», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, а в списках жертв пандемии числится 193 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции число умерших больных COVID-19 превысило 23 тысячи человек