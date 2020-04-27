Париж, , 20:58 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончались 437 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 27 апреля министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число умерших в результате заражения коронавирусом во Франции достигло 23 293 человек. Из них около 14,5 тысячи пациентов скончались в больницах, ещё около 8,8 тысяч — в социально-медицинских учреждениях.

Сообщается также, что за сутки на территории страны зафиксировано 3764 новых случая заражения вирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 128 339 человек.

За весь период с начала эпидемии во Франции излечились и были выписаны из больниц 45 513 пациентов с коронавирусом, обратившихся за помощью врачей.