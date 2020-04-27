Петрозаводск, , 20:54 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что он поручил составить интерактивную карту с указанием улиц и номеров домов тех, кто заразился коронавирусом в регионе. Об этом Парфенчиков написал сегодня, 27 апреля, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дал поручение сделать онлайн-карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома. Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест», — написал Парфенчиков.

Глава республики также отметил, что интерактивная карта будет ежедневно обновляться в соответствии с оперативными сводками.

Подписчики Парфенчикова в «ВКонтакте» по разному отнеслись к этой инициативе. Одни считают, что эта мера оправдана и позволит жителям республики избегать потенциально опасных мест. Но другие считают что Парфенчиков тем самым поставит под дополнительную угрозу тех, кто заразился коронавирусом. Например в Иркутской области, когда стали известны персональные данные некоторых заразившихся коронавирусом, им стали поступать угрозы.