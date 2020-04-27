Москва, , 20:48 — REGNUM В Вооружённых силах России растёт число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из опубликованного 27 апреля бюллетеня Минобороны России.

По информации ведомства, в ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах установлен 901 военнослужащий с коронавирусом, в том числе 27 — за последние сутки.

Число выявленных инфицированных среди военнослужащих в высших военных учебных заведениях, включая курсантов и слушателей, за сутки возросло на 184 и достигло 963 человек.

Среди преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений выявлено 79 новых случаев заболевания, общее число инфицированных возросло до 271 человека.

Сообщается, также, что коронавирус выявлен у 254 лиц из числа гражданского персонала Вооружённых сил, что на девять больше, чем было накануне.