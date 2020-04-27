Петрозаводск, , 20:39 — REGNUM Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков ослабил ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, еще в двух районах Карелии. Об этом сказано сегодня, 27 апреля, на официальном интернет-портале Республики Карелия.

Напомним, что ранее ограничения были ослаблены в Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах. Теперь ограничения ослаблены также и в Пудожском и Беломорском районах.

На территории этих муниципальных районов позволено работать торговым предприятиям площадью до 200 квадратных метров, парикмахерским, салонам красоты, баням.

При этом отмечается, что на всей территории республики разрешена работа магазинов, продающих стройматериалы и садовые принадлежности, но при соблюдении некоторых условий.