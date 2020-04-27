Тбилиси, , 20:34 — REGNUM

Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе определил пиковый период распространения коронавируса в Грузии.

Как заявил Гамкрелидзе на брифинге 27 апреля, эта и следующая неделя являются периодом, когда населению следует проявлять особую осторожность, потому что их можно считать началом пикового периода.

«На основании опыта других стран мы знаем, что пиковый период начинается через 6−7 недель после выявления первого случая внутреннего распространения коронавируса. У нас первые внутренние случаи были выявлены 22−23 марта. Наши расчеты основаны на примере многих стран, в которых распространение вируса началось раньше, чем у нас. Это не наши заключения и расчеты», — пояснил Гамкрелидзе.

По его словам, особая осторожность нужна еще и потому, что правительство Грузии начало ослабление ряда ограничений, поэтому всем следует в точности соблюдать установленные минздравом рекомендации.

«Если у нас будет фиксироваться 20−30 случаев в день, то наша система здравоохранения справится с таким количеством заболевших. Мы не должны допустить тысячи инфицированных за сутки», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

По данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, на 20:00 часов 27 апреля в Грузии подтверждено 496 случаев коронавируса, 149 человек выздоровели и 6 скончались.