Тбилиси, , 20:33 — REGNUM Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе призывает общественность, оппозицию и СМИ Грузии не спекулировать качеством тестов на коронавирус и заявляет, что все тесты, которые используются для диагностики этого заболевания, высокого качества.

По его информации, Грузия использует тесты, предоставленные коллегами из Германии, кроме того, имеются тесты высокого качества из Южной Кореи. А также с помощью МИД и посольства Грузии в Китае удалось решить вопрос поставки тестов из Китая.

По словам Гамкрелидзе, на данный момент в стране около 9 тысяч PCR-тестов, но уже завтра поступит партия тестов из Германии, и их количество увеличится до 20 тысяч, а в мае в Грузии уже будет 100 тысяч тестов на коронавирус.

Директор центра еще раз пояснил, что необходимости поголовного тестирования в Грузии нет, но ареал тестирования уже расширен и будет расширяться дальше, поэтому избранный ими формат является именно расширенным тестированием.

Это тестирование будут проходить все регистрируемые в температурных клиниках пациенты с температурой и определенными симптомами, лица, которые находятся в карантине и срок пребывания которых там истекает, а также целевые группы, которые уже включены в тестирование, в том числе врачи, военные и полиция.

«Наша цель в том, чтобы Грузия с наименьшим ущербом вышла из пандемии коронавируса», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

Сюжет о том, что грузинские эпидемиологи используют некачественные тесты на коронавирус и скрывают от населения фактическую статистику инфицированных, вышел в эфире телекомпании «Мтавари архи», которая отличается критичным отношением к действиям и политике властей в условиях пандемии коронавируса.