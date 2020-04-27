Нью-Йорк, США, , 20:31 — REGNUM Власти американского штата Нью-Йорк сегодня, 27 июня, приняли решение об отмене 23 июня праймериз Демократической партии в штате из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Напомним, что число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в США на сегодняшний день приближается к одному миллиону человек. В целом по миру выявлено 3 млн случаев заражения.

В США от коронавирусной инфекции скончались 55,7 тыс. человек, в целом по миру — 208 тыс. человек.

В Соединенных Штатах Нью-Йорк стал одним из эпицентров распространения коронавируса.