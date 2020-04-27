Бишкек, , 20:21 — REGNUM В 2020 году из-за пандемии коронавируса участники ежегодной акции «Бессмертный полк», приуроченной к 75-летию Великой Победы, не смогут пройти по улицам городов и сёл Киргизии с портретами родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Читайте также: В Киргизии в «Бессмертном полку» приняли участие около 50 тысяч человек

Тем не менее, это мероприятие всё же состоится. «Бессмертный полк» пройдет в интернете, передают организаторы акции.

Все киргизстанцы, желающие принять в нём, могут разместить 9 мая в 10:00 по местному времени в социальных сетях фотографии с портретом родственников-участников Великой Отечественной войны.

При этом необходимо указать их фамилии и, желательно, информацию о том, где и когда они воевали, какие имеют награды и так далее. К публикации также нужно будет прикрепить хэштэги: #бессмертный полк, #никтонезабытничтонезабыто и #ДеньПобеды.

Читайте также: В Киргизии в честь 75-летия Великой Победы пройдет акция «Свеча в окне»