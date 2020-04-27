Балтимор, США, , 20:20 — REGNUM Во всём мире зафиксировано уже более трёх миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 27 апреля американский университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

По последней информации, в мире выявлено уже 3 002 303 инфицированных, в результате заражения коронавирусом скончался 208 131 человек.

Сообщается также, что за весь период с начала пандемии 878 813 пациентов с COVID-19 излечились и были выписаны из больниц.