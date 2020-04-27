Дакка, 27 апреля 2020, 20:12 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бангладеш достигло 5913, сообщили 27 апреля в минздраве страны.
Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло в Бангладеш 152, причём только за сутки 26 апреля скончались семь человек. Число излечившихся за сутки выросло на девять, всего выздоровел 131 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Бангладеш объявили о начале работы пяти сотен швейных фабрик, который были временно закрыты на фоне пандемии. Эта малая часть от общего количество швейных фабрик, существующий в стране.
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