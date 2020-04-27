Златоуст, Челябинская область, , 20:07 — REGNUM Челябинский город Златоуст пока не будут закрывать на карантин. Это следует из заявлений мэра Максима Пекарского и губернатора региона Алексея Текслера.

Пекарский заявил Текслеру в докладе, что введение карантина не целесообразно. Глава региона в ответ поручил ему усилить контроль за соблюдением карантина теми, кому он предписан Роспотребнадзором. Также мэру поручено обеспечить особый контроль за соблюдением режима самоизоляции. Должна быть непрерывная работа по инфрмированию граждан, а также патрулирование улиц. Кроме того, важно обеспечить комплексную санобработку домов и улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Златоусте коронавирус выявили у 161 человека. Из них 113 заразились в местной больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: К дезинфекции в Златоусте привлекут МЧС