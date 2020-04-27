Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Среди экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» заражены коронавирусом 955 человек, сообщает 27 апреля официальный сайт ВМС США.

Три четверти почти пятитысячного экипажа авианосца, который стоит на острове Гуам, сведены на берег и отправлены в карантин.

На самом корабле проводится дезинфекция помещений.

Стоит отметить, что если ранее сайт ВМС США сообщал о 88 выздоровевших моряков авианосца «Теодор Рузвельт», то теперь таковыми указываются только 14.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на авианосце был отмечен первый на военном флоте США случай смерти от последствий коронавируса.

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