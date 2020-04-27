Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Практически все действия Китая вызывают большую тревогу, так ответили жители США на вопрос о том, что именно беспокоит их в действиях официального Пекина. Об этом сообщает исследовательский центр Pew по результатам собственного опроса.

Респондентам был предложен список из восьми пунктов. Наибольшую тревогу, как оказалось, вызывает воздействие Китая на мировую экологию: 91% считают, что это серьезная проблема для США. На втором месте — кибератаки, их назвали проблемой 87%. Третье место — у торговых отношений между США и Китаем, 85%.

По 84% считают трудностью для своей страны то, что Китай перетягивает на себя производство и что в Китае нарастает военная сила. 82% — политику Китая в отношении прав человека. 78% — растущую мощь КНР в сфере технологий. Реже всего, со значительным отрывом от лидирующей тройки, проблемой для своей страны сочли жители США трения между Пекином и Гонконгом (67%).

Опрос проводился в марте 2020 года с участием 1000 взрослых жителей США.