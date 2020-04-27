Нью-Йорк, США, , 19:40 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 на территории штата Нью-Йорк продолжает уменьшаться, заявил 27 апреля губернатор штата Эндрю Куомо.

По его информации, за последние сутки умерли 337 человек и это показывает тенденцию к снижению числа погибших.

«Число смертей — 337. Оно всё еще ужасно высокое, но снижается на протяжении уже нескольких дней», — сказал Куомо во время пресс-конференции, которая велась в Twitter.

При этом был показан график, демонстрирующий, что в начале прошлой недели в штате умерли 474 человека, но с тех пор это число уменьшалось.

Напомним, штат Нью-Йорк является самым большим очагом эпидемии в США, которые, в свою очередь, остаются на первом месте по числу заражённых и умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире на сегодняшний день выявлено более 2,8 млн. заражений коронавирусом, а от вызванных им болезней умерло 193 тыс. человек.

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