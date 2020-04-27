Сингапур, , 19:37 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Сингапуре за сутки увеличилось на 799, оно достигло 14 423 с начала эпидемии, 27 апреля сообщает агентство Reuters.

В правительственном отчете отмечается, что в 764 случаях за сутки коронавирус был выявлен у иностранных рабочих.

Кроме того, за 24 часа в Сингапуре ещё двое человек погибли от COVID-19, общее число смертей от заболевания увеличилось до 14.

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