Киев, , 19:26 — REGNUM В правительстве Украины рассчитывают, что «стартовая точка» выхода страны из карантина наступит 11 мая, заявил 27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что ранее правительство представило «дорожную карту» выхода страны из карантина, состоящую из 5-ти этапов.

«Этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания», — отметил Шмыгаль.

Он отметил, что все этапы выходы страны из карантина могут начаться одновременно.

Вместе с тем, премьер предупредил, что если в стране по каким-либо причинам будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены решением центральной власти.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации, состоянием на 27 апреля на Украине зафиксировано 9009 случаев коронавируса. Последние недели прирост составляет 400−500 случаев ежедневно.