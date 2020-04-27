Президент РФ Владимир Путин 14 февраля 2020 года подписал распоряжение об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Изначально планировалось, что голосование состоится 22 апреля 2020 года, и этот будний день — среда — станет оплачиваемым выходным. Однако в планы вмешалась пандемия коронавируса и последовавший за ней режим самоизоляции в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 апреля в комментарии ТАСС заявил, что новых сроков проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию «пока нет».

Какие предложения найдут отражение в Конституции РФ? Каким образом будет организовано общероссийское голосование и на какую дату оно будет назначено?

Об этом рассказывает ИА REGNUM.

Обложка. Конституция Российской Федерации. Иван Шилов (с) ИА REGNUM