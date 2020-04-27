27 Апреля
20:24
Конституция Российской Федерации (почтовая марка с купоном). 1995 г. Фото: Pochta.ru
Президент РФ Владимир Путин 14 февраля 2020 года подписал распоряжение об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Изначально планировалось, что голосование состоится 22 апреля 2020 года, и этот будний день — среда — станет оплачиваемым выходным. Однако в планы вмешалась пандемия коронавируса и последовавший за ней режим самоизоляции в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 апреля в комментарии ТАСС заявил, что новых сроков проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию «пока нет».
Какие предложения найдут отражение в Конституции РФ? Каким образом будет организовано общероссийское голосование и на какую дату оно будет назначено?
Об этом рассказывает ИА REGNUM.