Анкара, , 19:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о вводе с 1 по 3 мая в 31 провинции страны комендантского часа из-за пандемии коронавируса.

Об этом турецкий президент сообщил 27 апреля в телеобращении к нации.

«Мы продолжим вводить комендантский час по выходным до окончания Рамадана (23 мая). В связи с этим с 00:00 1 мая по 00:00 3 мая объявляется комендантский час. Надеюсь, что наши граждане поймут необходимость этих мер. Чем тщательнее мы будем их соблюдать, тем быстрее справимся с пандемией», — заявил Эрдоган.

При этом Эрдоган заявил, что число заболевших с каждым днем уменьшается, а число вылечившихся достигло «переломной точки».

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции выявлено не менее 110 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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