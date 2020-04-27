Оттава, , 19:16 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Канаде достигло 47 327, сообщили 27 апреля в канадском минздраве.

Причём за последние сутки этот показатель увеличился на 1536. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло в стране 2617.

Больше всего заболевших, по официальным данным, в провинции Квебек, где подтверждено 24 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Канаде порог в 45 тысяч инфицированных коронавирусом, согласно официальной статистике, был перейдён 25 апреля.

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