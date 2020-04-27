Москва, , 19:25 — REGNUM Храмы Москвы и Московской области продолжат проводить богослужения без прихожан за закрытыми дверями и после 29 апреля. Об этом сообщили в Московском патриархате, передаёт ИА «Красная весна».

Ограничения на участие в богослужениях прихожан предприняты по причине распространения коронавируса. В столице и Подмосковье мероприятия в церквях проводят, однако верующие могут лишь наблюдать за этим через трансляции в сети интернет. Временные ограничения на посещение храмов и мечетей были введены 11 апреля 2020 года. Спустя 9 дней стало известно, что эти ограничения продлеваются до 28 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввёл ответственность для священнослужителей, которые нарушают меры по профилактике коронавируса.

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