Бари, Италия, , 19:10 — REGNUM Арест на 17 Telegram-каналов, подозреваемых в пиратстве и нарушении авторских прав, наложен финансовой гвардией Италии. Об этом 27 апреля сообщает агентство ANSA.

Расследование было начато после обращения в управление по гарантиям в области коммуникации (Agcom) представителей Итальянской федерации издателей газет. Следственные мероприятия ведутся в отношении лиц, подозреваемых в обеспечении пиратского доступа к книгам, газетам и журналам в каналах Telegram.

В ходе следствия предполагается установить лиц, ответственных за совершение преступных действий, а также степень ответственности ряда компаний, в том числе и компании Telegram.

Материальный ущерб от распространения материалов газет, журналов и книг оценена прокуратурой города Бари, которая ведет расследование, в сумму до 670 тыс. евро в сутки и может достигнуть 250 млн евро в год. Аудитория 17 Telegram-каналов достигла 500 тыс. человек, а незаконное распространение содержания газет, журналов и книг возросла с начала пандемии на 88%.

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