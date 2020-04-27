Рим, , 19:06 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 27 апреля, в Италии умерли 26 977 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 333, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 260.

Выздоровели 66 624 человек, за день этот показатель увеличился на 1696 (днем ранее — на 1808).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1739 (днем ранее — на 2324). В настоящее время заражены 105 813 человек — на 290 меньше, чем днем ранее, этот показатель в течение всей последней недели снижается. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 199 414.