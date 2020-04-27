Златоуст, Челябинская область, , 19:05 — REGNUM В челябинском Златоусте к дезинфекции от коронавирусоа привлекут силы МЧС. Об этом губернатору Алексею Текслеру заявил мэр города Максим Пекарский.

По его словам, 25 и 26 апреля эта работа шла силами муниципалитета. МЧС придёт на помощь 28 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Златоусте на прошлой неделе произошла вспышка заражения коронавирусом. В больницах оказались 161 человек.

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