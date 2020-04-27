Москва, , 19:05 — REGNUM Декан экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Александр Аузан считает, что правительства стран будут изумлены, когда увидят, какими вышли их народы из режима самоизоляции. Его мнение приводит портал DK.RU.

Профессор Аузан констатировал, что сегодняшний кризис, вызванный пандемией коронавируса, является мощнейшим за столетие. Он считает, что в последний раз человечество переживало что-то подобное в период Первой мировой войны и революций.

Аузан уверен, что сейчас мы наблюдаем схватку за будущий мир, в которой государства предлагают свои методы жизни — как для собственных избирателей, так и для других стран.

Он отметил, что глобальный кризис — это всегда развилка, на которой человечество решает, будет ли оно спасаться по частям или вместе? Например в финансовый кризис 2008/2009 годов была подобная развилка и, несмотря на все встречи «Большой двадцатки» и принятые там решения, по факту страны спасались по отдельности, образуя некоторые региональные блоки, а не всемирные сети.

В кризисе, вызванном коронавирусом, профессор Аузан видит шанс в том, что страны будут в большей степени кооперироваться. Однако шанс этот невелик.

«Но прошедшие месяцы показывают, что недоверие сильнее. Кто-то обвиняет кого-то в в сокрытии данных, кто-то — в манипулировании той же Всемирной организацией здравоохранения», — отметил профессор.

Аузан надеется, что данный кризис поможет преодолеть «отлив глобализации», который наблюдается в последние годы. Если это не удастся, то риск конфликтов и различных войн — от торговых до самых настоящих — возрастает.

Что касается России, то профессор Аузан придерживается довольно оптимистичных взглядов. По его мнению, в России одна из главных институциональных проблем — это «эффект колеи».

«Нас тащит в определенной траектории, мы пытаемся покинуть эту колею и опять туда соскальзываем. У нас все время повторяются уже прошедшие методы и периоды истории», — пояснил профессор.

Но в кризис есть шанс разорвать эту практику. Начать Аузан предлагает с налоговой реформы.

К примеру, можно передать администрирование НДФЛ непосредственно физическим лицам и обязать платить этот налог там, где гражданин проживает, а не где зарегистрирован его работодатель, который сейчас сам платит налог за своих работников.

«Налог — это инструмент развития территории, где вы живете, ваш инструмент давления на муниципалитет, управления им», — пояснил декан экономического факультета МГУ.

Далее Аузан предлагает вводить селективные налоги, которые позволят голосовать налогом за тот или иной вариант: вкладывать в здравоохранение, образование, социальное обеспечение.

Он отметил, что такие системы уже работают в ряде стран, а в России они бы позволили создать нормальную систему государственного долга. Сейчас этой системы нет, отмечает Аузан, напоминая, что банки без ведома клиента вкладывают его деньги, положенные на депозит.

В целом, Аузан считает, что формируется новый глобальный вызов для человечества.

«В новом мире будет очень много испытаний, когда нужно будет понять: при таких цифровых возможностях вокруг все можно будет использовать, потому что это развитие, или ни в коем случае не трогать, потому что ты потеряешь самостоятельность?» — пояснил профессор.

Нынешний кризис Аузан назвал «великой паузой». Она одновременно является и великим шансов для саморазвития и переосмысления собственной жизни.

«Я вообще думаю, что правительства будут изумлены, когда увидят, какими вышли их народы из самоизоляции», — подчеркнул профессор Аузан.