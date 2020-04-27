Мурманск, , 19:02 — REGNUM В 2019 году население Мурманской области сократилось на 6,7 тысячи человек или на 0,9%. основная доля потерь — миграционные — 4,9 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

Естественная убыль населения в Мурманской области в минувшем году составила 1,8 тысячи человек: родилось 6,7 тысячи детей, умерло — 8,5 тысячи человек. Уровень рождаемости за год снизился на 8%, а смертности, напротив, увеличился почти на 1%.

Основные причины смертности населения — болезни системы кровообращения (52%), новообразования (18%), а также несчастные случаи, отравления и травмы (10%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году население Мурманской области стало меньшена 5,5 тысячи человек и составила к 1 января 2019 года 748 099 человек.