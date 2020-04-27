Златоуст, Челябинская область, , 18:58 — REGNUM В челябинском Златоусте после вспышки инфекции в местной больнице изолированы граждане, которые контактировали с заразившимися. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Даже тем, у кого результат теста отрицательный, предписано пройти карантин. Постановления выписал Роспотребнадзор. Через 10−12 дней у них повторно возьмут анализы. Контроль за соблюдением изоляции обеспечивают мэрия Златоуста и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в городе выявлен 161 заразившийся коронавирусом. Из них 113 заразились в больнице — это сотрудники и пациенты.

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