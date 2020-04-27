Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Действия президента США Дональда Трампа в связи со вспышкой коронавируса — особенно его реакция на первоначальные сообщения о случаях заболевания коронавирусом за рубежом — широко критикуются жителями США, сообщает Pew Research Center на основании результатов своего опроса.

То мнение, что Трамп слишком промедлил с ответом на вызов коронавируса, разделяют 65% жителей страны. Называет его реакцию быстрой только треть опрошенных. При этом опрос показывает, что у жителей США относительно позитивные взгляды на то, как Трамп в настоящее время справляется с некоторыми аспектами вспышки коронавируса. Около половины (51%) говорят, что он отлично или хорошо справляется с экономическими потребностями предприятий, сталкивающихся с финансовыми трудностями.

Однако все меньшее число граждан США считают, что Трамп преуспел в удовлетворении финансовых потребностей простых людей, потерявших работу или доход (46%), работая с губернаторами и удовлетворяя потребности больниц и медработников (45%). И 42% говорят, что Трамп хорошо справился с предоставлением общественности точной информации о коронавирусе.

Опрос проводился с 7 по 12 апреля с участием 4917 взрослых жителей США.