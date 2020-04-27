Тула, , 18:51 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Тульской области продолжает обостряться, в регионе не осталось ни одного района без подтверждённых случаев заражения. Об этом заявил 27 апреля губернатор Алексей Дюмин на заседании областного оперативного штаба.

«Впереди майские праздники, которые мы все привыкли проводить на природе, ходить друг к другу в гости. Увы, сейчас делать это категорически нельзя», — сказал глава региона.

Дюмин призвал граждан быть ответственными, оставаться дома и «с пониманием отнеситесь ко всем временным ограничениям, направленным на борьбу с эпидемией».

Губернатор добавил, что пик заболеваемости Тульской области, по оценкам федеральных специалистов, наступит в конце мая. По его словам, власти региона делают всё возможное, чтобы остановить распространение инфекции, но при этом «готовятся к неблагоприятному развитию событий, перепрофилируя учреждения здравоохранения, наращивая запасы необходимого оборудования и средств защиты, дополнительно привлекая медиков для лечения пациентов с коронавирусом».

В ходе совещания министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярослав Раков вновь доложил, что при необходимости регион готов к введению цифровых пропусков.

Губернатор со своей стороны подчеркнул, что в случае принятия такого решения у граждан и предприятий «должно быть время на доскональное изучение системы».

Напомним, Тульской области входит в первую десятку российских регионов по масштабам распространения коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, на территории области подтверждено уже 713 случав заражения, в том числе 69 инфицированных выявлено за последние сутки. Подтверждено пять случаев летального исхода пациентов с коронавирусом, 59 человек излечились и были выписаны из больниц.

Ранее Тульская область была названа в числе регионов, которые будут подключены к федеральной платформе для внедрения системы цифровых пропусков в рамках первой очереди наряду с Костромской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областями. При этом Тульская область остаётся одной из немногих, где до настоящего времени не введён режим обязательной самоизоляции для всех граждан.