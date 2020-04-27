Бари, Италия, , 18:49 — REGNUM Прокуратура итальянского Бари в понедельник, 27 апреля, возбудила уголовное дело против владельцев 17 каналов мессенджера Telegram.

Их обвиняют в нарушении авторских прав, мошенничестве и нарушении ряда других статей Уголовного кодекса посредством несанкционированного распространения газетных, журнальных и книжных материалов.

В городском управлении Финансовой гвардии оценили ущерб, нанесенный владельцам контента, в 670 тысяч евро в день (около 250 млн евро в год).

От руководителей Telegram потребовали заблокировать работу упомянутых каналов.