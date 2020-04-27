Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Примерно девять из десяти взрослых американцев видят в силе и влиянии Китая угрозу, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного исследования.

62% опрошенных считают, что именно сила Китая — главная угроза для их страны. Отмечается, что общая доля тех, кто рассматривает силу и влияние Китая как угрозу, существенно не изменилась с тех пор, как этот вопрос был задан в 2018 году; однако доля тех, кто воспринимает Китай как главную угрозу, увеличилась на 14 процентных пунктов с 2018 года.

Пожилые жители США больше встревожены из-за Китая, чем молодые. Почти семь из десяти людей в возрасте 50 лет и старше считают мощь и влияние Китая серьезной угрозой, по сравнению примерно с половиной из тех, кому от 18 до 29 лет.

Респондентов также спросили, считают ли они состояние мировой экономики угрозой. Выяснилось, что те, кто рассматривает глобальные экономические условия как главную угрозу, на 15 процентных пунктов чаще склонны рассматривать мощь и влияние Китая как значительную угрозу, чем те, кто чувствует себя в меньшей опасности перед глобальной экономической ситуацией (71% против 56%).

Опрос проводился в марте 2020 года с участием 1000 взрослых жителей США.