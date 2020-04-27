Северодвинск, Архангельская область, , 18:46 — REGNUM В детском технопарке «Северный кванториум» на 3D-принтере начали печатать защитные маски. Изделия уже протестировали инженеры Севмаша.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе судостроительного предприятия, в условиях борьбы с распространением коронавируса «Северный кванториум» решил помочь в вопросе обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты. Первая пробная партия составила 40 штук. Шаблоны для изготовления были взяты из интернета.

Кроме того, сотрудники кванториума напечатали еще одно актуальное сегодня изделие — приспособление для бесконтактного открывания дверей. Оно крепится к ручке и дает возможность открывать двери не рукой, а локтем. Изделие выпущено пока в единственном экземпляре и также должно пройти тестирование на Севмаше.

Как сообщало ИА REGNUM, изготовление масок собирались наладить и в одном из цехов Севмаша.