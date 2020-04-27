Иерусалим, , 19:07 — REGNUM В Израиле часть граждан взяла для себя за правило нарушать предписания карантина, а часть из этих нарушителей, похоже, борется за звание заплатившего самый большой штраф. О том, какие «достижения» уже демонстрируют израильтяне-нарушители, передает израильский телеканал КАН.

Пока лидирует молодой житель города Яффо, в свои 22 года он уже успел получить 18 штрафов, в денежном эквиваленте составивших 27 тысяч шекелей (около 574 тысяч рублей). С некоторым отставанием от него, но совершенно ноздря в ноздрю друг с другом идут претенденты на серебряный и бронзовый штраф. Каждый из них получил замечаний на сумму 20,5 тысяч шекелей (примерно 436 тысяч рублей).

Впрочем, карантин еще не закончен, и в своеобразном «соревновании» еще могут появиться новые лидеры. На данный момент в Израиле выписано более 50 тысяч штрафов на многие миллионы шекелей, но оплачено из этой огромной суммы не более 700 тысяч шекелей.