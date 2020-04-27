Екатеринбург, , 18:31 — REGNUM Расположенный в Екатеринбурге Институт охраны материнства и младенчества просят убрать и перечня учреждений, которые будут использоваться для размещения пациентов с COVID-19. Просьбу жителей Свердловской области поддержал и губернатор Евгений Куйвашев.

В письме на имя председателя правительства России Михаила Мишустина глава региона отмечает, что Уральский НИИ ОММ — это единственное в регионе учреждение, в котором делают полный спектр внутриутробных операций на плоде. Здесь же выполняют на плоде и хирургические операции при тяжёлой внутриутробной патологии.

«Перепрофилирование Уральского НИИ ОММ создаст серьёзную проблему для оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам группы высокого риска», — отмечает глава региона. И предлагает заменить в перечне это учреждение на другое — Уральский НИИ фтизиопульмонологии.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительный перечень Мишустин утвердил 24 апреля. В него вошли медицинские учреждения в 28 регионах России, которые надлежит перепрофилировать под пациентов с COVID-19. В списке оказался и Уральский институт ОММ, и это вызвало широкий общественный резонанс. Граждане создали петицию на одном из сайтов и потребовали отказаться от перепрофилирования института.

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