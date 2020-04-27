Москва, , 18:03 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение об установлении ответственности священнослужителей за несоблюдение указаний по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается 27 апреля в Telegram-канале рабочей группы при патриархе.

«Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В рабочей группе пояснили, что такое решение принято в связи с тем, что не все клирики Русской православной церкви восприняли эпидемию коронавируса как серьезную угрозу, «проигнорировав предостережения врачей и священноначалия», а «в отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения».

Отмечается, что, несмотря на предпринятые меры, ряд священнослужителей был инфицирован, а некоторые стали жертвами инфекции.

«Болезнь унесла жизни епископа Железногорского и Льговского Вениамина, протоиерея Владимира Вериги, клириков Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерея Александра Агейкина и протодиакона Евгения Трофимова», — сообщают в рабочей группе.

Какая именно ответственность будет грозить священнослужителям за неисполнение предписаний патриарха Кирилла, в сообщении не уточняется.

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