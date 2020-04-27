Пенза, , 18:56 — REGNUM В Пензенском областном клиническом центре крови в 2019 году открыли новый модуль с современным оборудованием. На сегодняшний день центр крови имеет все необходимое для заготовки свежезамороженной плазмы, в том числе и от доноров, перенесших коронавирус, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Плазма выздоровевших пациентов будет применяться для лечения тяжело больных жителей. По области уже излечились от COVID-19 и выписаны из стационаров более 60 человек, люди выразили готовность сдать кровь.

На аппарате плазмафереза будет производиться забор крови, далее обследование и обработка донорского материала. В ближайшее время в регион закупят дополнительное оборудование для исследования образцов крови на антитела к коронавирусу.

В Москве несколько недель назад уже начали использовать донорскую плазму пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе выздоровевшие пациенты, зараженные новой коронавирусной инфекцией, дали свое согласие на забор крови.

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