Москва, , 17:52 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает возможным начать постепенную отмену режима самоизоляции из-за коронавируса после майских праздников при условии его соблюдения гражданами в оставшийся период. Об этом она заявила 27 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Поповой, специалисты сходятся во мнении, что режим самоизоляции следует продлить до 12 мая.

«Счётный порядок здесь очень несложный: мы находимся в режиме разобщения два инкубационных периода, 28−30 дней, и нам, конечно, нужен ещё один инкубационный период, чтобы закрепить результат и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима», — пояснила она.

По мнению главы Роспортребнадзора, по истечении этого периода можно будет рассматривать вопрос о постепенном снятии карантина, если все необходимые правила будут чётко соблюдены в течение трёх инкубационных периодов.