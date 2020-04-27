Красноярск, , 17:32 — REGNUM Режим «чёрного неба» из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе объявлен синоптиками в Красноярске. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности объявляется в городе с 19:00 по местному времени (15:00 мск) 27 апреля и до 07:00 (местное) 29 апреля. В этот период ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере над городом.

Красноярск — город с крайне тяжёлой экологической ситуацией. С начала текущего года режим «чёрного неба» объявлялся здесь уже неоднократно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Красноярск с рабочим визитом главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. По её словам, ведомство будет осуществлять пристальный контроль над экологической ситуацией в городе.

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